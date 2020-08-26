Manisa FK'da Hakan Barış imzaladı



MANİSA, (DHA) - TFF 2. Lig'de yeni sezonda geçen sezon finalde ıskaladığı 1. Lig hedefine ulaşmak isteyen Manisa Futbol Kulübü, orta saha Hakan Barış'ı kadrosuna dahil etti. Geçen sezon TFF 1. Lig'de Adanaspor forması giyen Hakan, Manisa'ya gelerek siyah-beyazlılarla resmi sözleşme imzaladı. Mukaveleye imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki oyuncu, "Manisa benim için farklı bir şehir. Ben burada daha önce başarılar yaşamıştım. Tekrarını Manisa Futbol Kulübü ile yaşamak istiyorum. Bu sene hedefimiz 1. Lig'e çıkmak, oradan da Süper Lig'e yükselmek. Çünkü bu kulüp bunu hak ediyor. İnşallah iyi başlarız, iyi hazırlanırız. Perşembe günü kampa gideceğiz" dedi. Futbola Almanya'da Arminia Bielefeld takımında başlayan deneyimli futbolcu, daha sonra Dardanelspor, Manisaspor, Göztepe, Giresunspor ve Adanaspor'da oynadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2020-08-26 11:25:38



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