600 kilo üzüm hırsızlığına 2 tutuklama

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Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde kurutulmak için sergiye bırakılan 600 kilo üzümün çalınmasıyla ilgili, 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sarıpınar Mahallesi'nde M.A'ya ait sergiye, kurutulmak için bırakılan 600 kilo çekirdeksiz üzümün çalınmasıyla ile ilgili, polis çalışma başlattı. Bölge genelinde yapılan araştırma sonucunda sergideki üzümleri çalanların M.D (19) ve A.Ö (29) olduğu tespit edildi. Ekiplerin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2020-09-11 14:52:07



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