Manisa’da eşiyle birlikte korona virüse yakalanan ve Merkezefendi Devlet Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından sağlığına kavuşan Ahmet Gerçek isimli vatandaş hastane çalışanlarına baklavalı teşekkür etti. Ziyaretinde vatandaşları da uyaran Gerçek, “Gerçekten bitkin bir durumdaydım. Anlatılamaz bir duygu, sözlerin bittiği yer yani. Bizim yaşadığımız bu acı travmayı yaşamamak için diğer insanların elinde şuanda fırsat var. Vatandaşlarımız sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etsinler. Buralara gelmek zorunda kalmasınlar.” dedi.

Manisa Orman İşletme Şefliğinde çalışan 55 yaşındaki Ahmet Gerçek isimli çalışan 28 Ağustos tarihinde bitkinlik ve halsizlik şikayetiyle birlikte eşi 52 yaşındaki eşi Nuray Gerçek’le birlikte gittikleri özel bir tıp merkezinde korona virüs şüphesiyle Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine gönderildi. Hastanede yapılan tetkiklerde alınan sürüntü örneğinin negatif çıkmasına rağmen tomografi filmlerinde korona virüs tespit edilmesi üzerine tedavi altına alınan Ahmet Gerçek ve eşi Nuray Gerçek tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu oldu. Eşi 17 günde kendisi ise 6 günde sağlığına kavuşan Ahmet Gerçek tedavileri boyunca kendilerine büyük bir özen gösteren hastane çalışanlarına baklava getirerek teşekkür etti.



“Bitkinlik ve halsizlik şikayetiyle geldi”

Ahmet Gerçek’in tedavisini yürüten Uzm. Dr. Volkan Zincircioğlu, "Ahmet bey bize halsizlik, bitkinlik şikayetiyle geldi. Biz kendisine bakanlığımızın da uygun gördüğü şekilde ikili antiviral tedavi başladık. 5 gün boyunca kendisi tedaviye çok hızlı yanıt verdi. 5. günden sonra antiviral tedavisini kestik. İlk başlarda birkaç gün halsizlik şikayeti olmuştu. Nefes darlığı vardı. Oksijen desteği sağladık. Çok fayda gördü. Sağlığına kavuştu. Eşiyle birlikte şifayla taburcu ettik.” dedi.



"Anlatılamaz bir duygu, sözlerin bittiği yer yani”

Manisa Orman İşletme Şefliğinde çalışan 55 yaşındaki korona virüse yakalan Ahmet Gerçek ise hastalığa yakalanış ve tedavi sürecini şöyle anlattı:

"28 Ağustos’ta vücudumda ciddi bir bitkinlik ve halsizlik oluştuğunu hissettim. Tabi bunun habercisi 35 gün öncesine dayanıyor. Tabi bunu atlatırız diye düşündüm. Sağlık Ocağına gittim baktım atlatamayacağımı düşündüm. Özel bir hastanede filmlerimi çektireyim de tedaviye geçilir düşüncesiyle başvurdum. Orada en kısa sürede filmlerim çekildi. Oradaki hocamız bana devlet hastanelerinden birini seç seni oraya gönderelim dedi. Ben de Merkezefendi Devlet Hastanesini istedim. Buraya bitkin halde geldik. Hemen müdahaleyi yaptılar. Testler sonucu bizi yatırdılar. İlk iki gün çok bitkin halde hayata tutunmak için çok fazla emarelerimin zayıfladığını hissettim. Allahıma şükürler olsun ki, nasıl ki her canlı dünyaya yaşamak için geldiyse hepimiz de elbette ölümü tadacağız. Ondan şüphemiz yok. Şafi ismiyle şifa nasip etti. Üçüncü gün bir dönüşüm oldu. İkinci günün akşamı gece bire çeyrek kala bitkin halde hemşireleri arayıp yardım istedim. Gerçekten bitkin bir durumdaydım. Anlatılamaz bir duygu, sözlerin bittiği yer yani. Öyle bir hal üzereydim. Hemşire hanım hemen müdahale etti. Yapılması gerekenleri tabi doktora da danışarak yaptı. Merkezefendi Devlet Hastanesinde ekip ruhu olduğunu gördüm. Cansiparane şekilde temizlik personelinden sağlık çalışanına, hemşiresinden doktoruna güler yüzlü, tatlı dilli, ilgili ve alakalı bir şekilde bizi biran önce hayata tutunmamıza ve iyileşmemize vesile oldular. Hepsine teşekkür ederim.”

Çalıştıkları kurum olan Orman İşletme Şefliğinde korona virüsle ilgili çok sıkı tedbirler alındığını ancak dışarıdaki bazı kesimlerde bu tedbirlerin çok zayıf olduğunu kaydeden Gerçek, “Çalıştığımız ortamdan dışarı çıktığımızda çarşı pazarda diğer yerlerde maalesef insanlarda şunu görüyorum. Camilerde sosyal mesafe var, kamu kurumlarında var ve harfiyen uygulanıyor ama bunların haricinde sosyal yaşamda insanların birçoğunu gözlemliyorum, şuanda sosyal mesafeden uzak, maskeler aksesuar şeklinde koluna takılmış bir şekilde geziliyor. Maskenin yeri yüz ve burun olması gerekiyor. Bu hastaneler elbette cansiparane bir şekilde dört elle insanların sağlığına kavuşması için mücadele veriyor ama buralara gelmemek için mücadele vermek için bizler de birey olarak üzerimize düşenleri yapmalıyız. Sağlık Bakanımız her gün açıklama yapıyor. Gerçekten onu bir gün bir dakika dikkatle dinleseler zaten yeter de artar diyecek başka bir lafım yok. Lütfen büyüklerimizin dediklerini, Sağlık Bakanımızın dediklerini toplum olarak yerine getirelim. Hep birlikte ülkece bunu aşarız inşallah. Sağlık çalışanları gerçekten gece gündüzlerini heba ediyorlar. Buradaki sağlık çalışanlarına, başhekiminden temizlik personeline kadar bu insanlara da yazık. Bu insanların da çoluğu çocuğu var. Gelin birlik lalım, hastanelerde Covid19’u el ele vererek aşabiliriz.” dedi.



“Bizim yaşadığımız travmayı kimse yaşamasın”

Gerçek sözlerini şöyle tamamladı: “Bizim yaşadığımız bu acı travmayı yaşamamak için diğer insanların elinde şuanda fırsat var. Bunu vatandaşlarımız en iyi şekilde değerlendirsin. Bir dakikalığına düşünsünler. Sağlık Bakanımızın söylediklerini bir dakikalığına içinden alacakları alsınlar sosyal mesafe, maske, hijyen temizlik yani. Bunu da dikkat etsinler. Buralara gelmek zorunda kalmazlar.”

Hastaneden taburcu olan Gerçek daha sonra Merkezefendi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Mehmet Fatih Zeren’e baklava ikram ederek tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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