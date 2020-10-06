Manisa’nın dev adamları çeyrek finalde

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Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Kocaeli’de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası’nın gruplar son maçında, Ankara Anadolu Basket takımını 8265’lik skorla geçti. Yeşilbeyazlılar, bu sonuçla birlikte gruptaki maçlarının tamamını kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Kocaeli’de düzenlenen Erkekler Federasyon Kupası’nın gruplar son maçında Ankara Anadolu Basket ile karşılaştı. İlk periyot 1416 Anadolu Basket üstünlüğü ile geçilirken, ikinci periyotta hızlı hücumlarıyla rakibini pota altında zorlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, sayı farkını da artırmaya başladı. Bu periyot 4326 Manisa BBSK’nın üstünlüğü ile geçildi. Üçüncü periyotta savunmayı iyi yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, etkili oyununu sürdürdü ve bu periyottan da 6847 üstün ayrıldı. Son periyotta rakibinin gardını kıran Manisa BBSK, maçı 8265 galip tamamladı ve grubundaki 3 maçı da kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Manisa BBSK gruptaki ilk maçında Konyaspor'u 6664, ikinci maçında ise Bakırköy Basket'i 8055'lik skorlarla geçmişti.



Salon: Kartepe Spor Salonu

Hakemler: Fatih Güler, Tolga Edis, Münevver Özemre

Manisa Büyükşehir Belediyespor: İnanç (9), Faik (3), Kaan (12), Kaan, Tolga (11), Ramazan (6), Calvin (15), Alican, Umut (9), Recep (12), Mert (5),

Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak

Ankara Anadolu Basket: Tolga, Hakan (8), Çağatay (4), Lazgın (11), Oktay (8), Ömer (13), Kutay (15), Anıl (6)

Baş Antrenör: Hakan Köktaş

1.Periyot: 1416

2.Periyot: 2910

3.Periyot: 2521

4.Periyot: 1418

Maç Sonucu: Manisa BBSK: 82 Ankara Anadolu Basket: 65

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