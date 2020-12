Ring Yolunda dört dörtlük çalışma

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ring Yolu’nun, bin 300 metrelik kısmında yürüttüğü prestij cadde çalışmasını tamamladı. Aydınlatması, modern üst yapısıyla baştan aşağı yenilenen caddeye bölge sakinleri tam not verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Atatürk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ring Yolunun bin 300 metrelik kısmını baştan aşağı yeniledi. Caddede ilk olarak MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışması yürütüldü. Altyapı çalışmasının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından üst yapı ve aydınlatma çalışması başlatıldı. Daha önce bakımsız ve çamur içerisinde olan cadde, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmayla ilçeye yakışır bir görünüme kavuştu. Yürütülen çalışmanın ardından, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri ile birlikte mevcut caddede incelemede bulundu.



Çalışmalar hakkında bilgi verdi

Caddede yürütülen çalışmalar hakkında teknik bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Akhisar ilçemizin Atatürk Mahallesi’nde Ring yolunun bin 300 metrelik kısmındayız. Ağustos ayı başlarında başladığımız çalışmaları, bugün itibariyle noktaladık. Yaklaşık bin 300 metrelik kısımda, 43 bin 500 metrekare kilit parke, 6 bin 500 metre oluk, 2 bin 500 metre bordür imalatlarını tamamlayarak prestij caddesini Akhisar ilçemize kazandırmış olduk. Aynı zamanda aydınlatmaları da tamamladık. Yaklaşık 200 tane aydınlatma direğinin de montajı tamamlandı. Şu anda, abonelik işlemleri yapılıyor. Akhisar ilçemiz bir tane daha prestij caddesi kazanmış oldu” dedi.



“Çalışmalar öncesi çamur tarlasıydı”

Çalışmalar öncesi, mevcut güzergâhın çamur içerisinde olduğuna dikkat çeken Atatürk Mahallesi Muhtarı Nurhan Bozel, “Apartmanlar dikili ama vatandaşlar çamur tarlasında yürüyordu. Şu anda bir çiçek bahçesi gibi oldu. Cengiz başkanıma ve emekçi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. O kadar güzel oldu ki, vatandaşlarımız artık memnuniyetini dile getiriyor. Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Emeğine, yüreğine sağlık” dedi.



“Emek veren herkese teşekkür etti”

Mevcut caddede yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, “Bu yolun eskini en iyi bilenlerdenim. Gerçekten çok kötüydü. Mevcut güzergâhta 45 bin metre kare kilit parke taşı döşemesi yapıldı. Bunlar Akhisar için güzel yatırımlar. Allah bir çivi çakandan razı olsun. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



“On numara bir cadde olmuş”

Caddenin on numara bir görünüm kazandığını dile getiren MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, “Daha önceki halini biliyoruz. Çamur ve bataklıktı buralar. Allah razı olsun Cengiz başkanımdan, emeği geçenlerden. On numara bir cadde olmuş. Bunun üzerine söz söylenmez” dedi.



Mahalle sakinleri memnuniyetini paylaştı

Öte yandan incelemeler sırasında mahalle sakinleri de, yapılan çalışmalar nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

