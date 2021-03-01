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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kula'daki mahalle okulları öğretmenlerine aşılama başladı

İHA

Kula'daki mahalle okulları öğretmenlerine aşılama başladı

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşılama çalışmaları kapsamında bugün itibari ile başlanan mahalle okullarındaki öğretmenlerin aşılamasına, Kula'da da başladı.
“Covid19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi” kapsamında öğretmenlerin öncelikli gruplara dahil edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan liste Sağlık Bakanlığı’na gönderildi. Bu kapsamda, ülke genelinde 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime geçen kırsal mahalle okullarındaki öğretmenlere Covid19 aşısı uygulanmaya başlandı. Kula'da da İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki filyasyon ekipleri tarafından mahalle okullarında görev yapan öğretmenlere aşılama çalışmaları başladı.
Mahalle okullarıyla aynı tarihte yüz yüze eğitime başlayan anaokullarındaki öğretmenlerin de aşılanacağı bildirildi. Normalleşme süreci kapsamında, ilkokullar ile 8’inci ve 12’nci sınıflarda 1 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime başlanacağı için aşılamaya buralarda görev yapan öğretmenlerle devam edileceği açıklandı.
Belirlenen aşı takvimine göre aşılama çalışmalarının devam ettiğini belirten Kula İlçe Sağlık Müdürü Dr. Aybüke Aslı Ayyıldız, mahalle okullarındaki öğretmenlerin aşılama çalışmalarının başladığını belirtti. Belirlenen kriterlere göre aşılama çalışmalarının devam edeceğini de sözlerine ekleyen Ayyıldız, aşı yaptırma hakkına sahip vatandaşların randevularını alarak aile hekimlerine ya da devlet hastanesine başvuru yapabileceğini belirtti.

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