Jeopark Kula Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta kala adını Play-Off turlarına yazdırdı Melikgazi Belediyespor: 1 - Jeopark Kula Belediyespor: 3

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor, ligin bitimine 2 hafta kala Melikgazi Belediyespor'u 31 mağlup ederek PlayOff turlarına katılmayı garantiledi.

Türkiye Voleybol Federasyonu(TVF) Erkekler 1. Ligi A Grubunda mücadele eden Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor, ligin 20. haftasında Melikgazi Belediyespor'la karşı karşıya geldi. Kayseri Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakada, Manisa temsilcisi Jeopark Kula Belediyespor, rakibini

1625, 2325, 2520 ve 2125 set skorlarıyla 31 yenerek, ligin bitimine 2 hafta kala PlayOff oynamayı garantiledi.

Jeopark Kula Belediyespor, bu galibiyet ile puanını 39'a çıkararak, maç fazlalığıyla 3'üncü sıraya yükseldi.

Lig başında şampiyonluk parolası ile yola çıktıklarını dile getiren Jeopark Kula Belediyespor Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, sezon boyunca başarılı performans sergileyerek, hedefleri olan Efeler Ligi'ne yükselmek için PlayOff oynamayı garantilediklerini söyledi. Kula'yı ve Manisa'yı, önceki yıllarda olduğu gibi yine Efeler Ligi'nde temsil etmek istediklerinin de altını çizen Başkan Yılmaz, sezon boyunca gayretleri ile başarıya ulaşmalarında büyük rol oynayan takım antrenörü Fuat Dokgöz, takım yönetimi ve oyunculara teşekkür etti.

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