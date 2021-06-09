Turgutlu Belediye Kadın Basketbol 2’de 2 yaptı

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final Grubu 2. gün maçlarında şampiyonluk adayları Turgutlu Belediyesi ile Tarsus Belediyesi karşı karşıya geldi. Son saniyeye kadar kafa kafaya giden maçı Turgutlu Belediyesi 6563 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.

Ankara Spor Salonunda oynanan Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi Final maçlarında Tarsus Belediyesi ile Turgutlu Belediyesi arasında oynanan müsabaka büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonluğun en güçlü adayları olarak görülen iki takımın maçında sahadan 6563 galip ayrılan Turgutlu Belediyesi oldu ve şampiyonluk yolunda çok önemli bir galibiyete imza attı.

Turgutlu Belediyesinde Cansu Özdoğan attığı 21 sayı ile yıldızlaşırken Gamze Sena Dülegöz 12 sayı 7 ribaund, 5 asist, Özge Bilgin 8 sayı, 11 ribaund, Sıla Bilgin 7 sayı 5 ribaund ile galibiyette önemli rol oynadı.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Turgutlu Belediyespor Başantrenörü Serdar Babacan, “Erken final sayılacak bir maçtı. Tüm oyuncularımı kutluyorum. İnanılmaz bir mücadele ve birliktelik örneği gösterdiler. Son periyotta 8 sayı geriden gelerek maçı kazandık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kalan maçlarımızı da kazanarak Ankara’dan Turgutlu’ya kupa ile dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Maçı tribünden takip eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ise şunları söyledi: “Çok kritik bir galibiyet aldık. Takımımız, teknik ekibimiz, yönetici arkadaşlarımız inanılmaz bir birliktelik ortaya koydular. Her top için inanılmaz bir mücadele ve emek gösterdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Kalan maçlarımızı da kazanıp şampiyon olmak istiyoruz.”

Turgutlu Belediyesi bu galibiyet ile namağlup unvanını 10 maça çıkarmış oldu. 3. gün maçlarında Turgutlu Belediyesi Denge Okulları ile karşı karşıya gelecek.

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