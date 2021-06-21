Bostanlar'da yol açma çalışmaları devam ediyor

Yunusemre Belediyesi Yuntdağı Bölgesindeki kırsal Bostanlar Mahallesi’nde üreticilerin arazilerine daha kolay ulaşımının sağlanması için yol açma çalışması yapıyor.

Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelerde yol çalışması yaparak üreticilerin arazilerine daha kolay ulaşmasını sağlıyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Bostanlar Mahallesi’nde yol açması gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalar mahalle sakinleri tarafından memnuniyet ile karşılanıyor. Yol yapım çalışmasıyla ulaşımın kolaylaştığını dile getiren Mahalle sakinlerinden Bayram Keskin, “Belediyemiz çalışıyor. Yolumuzu yaptı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz” derken, Mustafa Yağmur ise çalışmalardan duyduğu memnuniyeti, “Güzel bir hizmet. Şu andaki yol çalışmalarından dolayı ulaşım kolaylaştı. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederiz.” şeklinde ifade etti.

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