Sarıgöllü karikatürist Hasan Efe’ye Yunus Emre ödülü

Sarıgöllü Karikatürist Hasan Efe’ye bugüne kadar Yunus Emre konulu karikatür ve sergi açması nedeniyle Eskişehir Sanat Derneği tarafından birincilik ödülü verildi.

Geçtiğimiz hafta içinde çeşitli kültür sanat dallarında düzenlenen değerlendirmede Sarıgöllü karikatürist Hasan Efe’nin 1992 yılında İzmir’de açtığı Yunus Emre konulu karikatür sergisi ve diğer çalışmaları nedeniyle Eskişehir Sanat Derneği tarafından birincilik ödülüne layık görüldü.

İşlerinin ve çalışma programının yoğunluğu nedeniyle ödül törenine katılamadığını belirten Hasan Efe, "Yunus Emre ödülünü almak gurur verici. Dernek, Yunus Emre konulu karikatür sergisi ile Yunus Emre’yi tanıttığım için bana bu ödülü layık gördü. Çok mutluyum. İşlerimin yoğun olması nedeniyle ödül törenine katılamadım. Kargo ile gönderilmesini istedim. Ödülüm geldi. Çok teşekkür ederim." dedi.



Köyde mütevazı yaşam

Yurt dışı ve yurt içinden sayısız ödüle sahip olan Sarıgöllü karikatürist Hasan Efe, Sarıgöl ilçesinin Alemşahlı Mahallesinde baba ocağına yaptığı mütavazı evde eşi ile birlikte kültürel ve sanatsal çalışmalarını devam ediyor.

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