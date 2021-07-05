Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı

DHA

Otomobille muhtarlık binasını yıktı, kazadan sonra kaçtı


Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki muhtarlığa çarptı. Muhtarlık binasında hasar meydana gelirken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Otomobilde yolcu konumunda bulunan ve yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. 
Kaza, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı alt yolda meydana geldi. Salihli yönünden Kula istikametine seyir halinde olan 45 AVV 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki Gaziler Mahalle Muhtarlığına çarptı. Kaza sonucun muhtarlık duvarı yıkılırken, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan ve yaralanan H.C.S. (27) olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2021-07-05 23:08:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce havalandı
YEREL HABERLER Kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü metrelerce ...
Kontrolden çıkan otomobil muhtarlık binasına çarptı Çarptığı muhtarlık binasını yıkan sürücü, aracı ve yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil muhtarlık binasına ...
Manisa Büyükşehir'den sosyal medya dolandırıcılarına karşı uyarı
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir'den sosyal medya dolandırıcılarına ...
Yunusemre'de muhtarlara ilk yardım eğitimi veriliyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de muhtarlara ilk yardım eğitimi veriliyor
Turgutlu Belediyesi aşırı sıcaklara rağmen sahada çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesi aşırı sıcaklara rağmen sahada ...
Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülük arasında işbirliği protokolü
YEREL HABERLER Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülük arasında ...
Yuntdağı muhtarları yenilenen yola tam not verdi
YEREL HABERLER Yuntdağı muhtarları yenilenen yola tam not verdi
MASKİ’den Demirci'ye yeni sondaj kuyusu
YEREL HABERLER MASKİ’den Demirci'ye yeni sondaj kuyusu
Habere giderken ölümden döndü
YEREL HABERLER Habere giderken ölümden döndü
Başkan Çerçi Üçpınar’da vatandaşları dinledi
YEREL HABERLER Başkan Çerçi Üçpınar’da vatandaşları dinledi
Salihlili avcılardan, Yaşar Çetin’e güvenoyu
YEREL HABERLER Salihlili avcılardan, Yaşar Çetin’e güvenoyu
Başkan Özkasap: Yeni dönemde üretim ve finansman kaynaklarımızı daha verimli kullanmalıyız”
YEREL HABERLER Başkan Özkasap: Yeni dönemde üretim ve finansman ...
Manisa FK'da sağlık kontrolü yapıldı
YEREL HABERLER Manisa FK'da sağlık kontrolü yapıldı
Manisa BBSK’nın 4 judocusu milli takımda
YEREL HABERLER Manisa BBSK’nın 4 judocusu milli takımda
Yunusemre’de sağlıksız gıdaya geçit yok
YEREL HABERLER Yunusemre’de sağlıksız gıdaya geçit yok
MABEM'den LGS'de önemli başarı
YEREL HABERLER MABEM'den LGS'de önemli başarı
Salihli'de 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' standı açıldı
YEREL HABERLER Salihli'de 'Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' ...
Yaşar Kemal'in adı Saruhanlı'da yaşayacak
YEREL HABERLER Yaşar Kemal'in adı Saruhanlı'da yaşayacak
Manisa Memur-Sen’den ‘seyyanen zam’ talebi
YEREL HABERLER Manisa Memur-Sen’den ‘seyyanen zam’ talebi
Modifiye tutkunları Salihli'de buluştu
YEREL HABERLER Modifiye tutkunları Salihli'de buluştu
Turgutluspor'da Kazım Akgün sesleri
YEREL HABERLER Turgutluspor'da Kazım Akgün sesleri
Yunusemreli Emine Mihrace Çelen judoda Türkiye ikincisi oldu
YEREL HABERLER Yunusemreli Emine Mihrace Çelen judoda Türkiye ...
Sezon öncesi asma yaprağı üreticinin ek geliri oldu
YEREL HABERLER Sezon öncesi asma yaprağı üreticinin ek geliri oldu
Kamyonet geri manevra sırasında devrildi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet geri manevra sırasında devrildi: 4 yaralı