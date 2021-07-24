Manisa’da 17 yaşındaki genç boğulma tehlikesi geçirdi

Manisa’nın Salihli ilçesinde serinlemek için girdiği havuzda boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Salihli’nin Adala Mahallesi’nde bir tatil köyünde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte serinlemek için havuza giren Abdülsamet Kurt (17) boğulma tehlikesi geçirdi. Vatandaşlar ve cankuran tarafından fark edilen Kurt, havuzdan çıkarıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Özel Can Hastanesine kaldırılan genç, buradan Özel Alaşehir Sarıkız Hastanesi sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.