Akhisarlı üreticiye büyükşehir desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisarlı üreticiye büyükşehir desteği

İHA

Akhisarlı üreticiye büyükşehir desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesi Gökçeahmet Mahallesinde yer alanda tarımsal sulama tesisinde yenileme çalışması gerçekleştirdi. Elektrik sisteminden isale hatlarına kadar detaylı bir şekilde yapılan bakım çalışmasıyla birlikte tesis daha verimli hale getirildi.
Bereketli topraklara sahip olan Manisa’da, tarım ve hayvancılığın gelişimi için üreticiye desteğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesi Gökçeahmet Mahallesinde yer alan tarımsal sulama tesisini bakıma aldı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatıyla, kırsal Kalkınmaya katkı sağlayacak, tarımda üretim, verimlilik ve su tasarrufu sağlayacak olan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda, Akhisar ilçemizde yer alan tarımsal sulama tesisinde yenileme çalışması yaparak, üreticilerimizin mağdur olmaması için yoğun çaba gösterdik. Yapılan yenileme çalışmasında pompa ve kademe grupları, elektrik panoları, enerji hatları terfi ve isale hatlarında vana, vantuz takılması ve hatlarda kayıp kaçakların önlenmesi için bakım onarım çalışması yapıldı” dedi.

“Su verimliliği iyileştirildi”
Usta, yıllar içinde yıpranan tesisin enerji ve su verimliliği yönünden de iyileştirildiğini belirterek, “Gökçeahmet Mahallesinde ağırlıklı olarak zeytinlik alanlardan oluşan yaklaşık 6000 dekar sahada sulama hizmeti vermeye başladık. 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmeye başlanan tesis Mülga İl Özel İdaresi tarafından yapılmıştı. Tesiste tamamen damla sulama yöntemi ile sulama yapılmaktadır. Vahşi sulama denilen ve çok fazla su tüketimine sebep olan salma sulama yöntemine müsaade edilmemektedir. Yıllar içinde yıpranan tesis enerji ve su verimliliği yönünden de iyileştirilmiştir. Mahalledeki arazilerin sulama suyu yetersizliği çekmemesi için ilave su kaynağı tedarik edilmesi için de çalışmalara başlanmıştır” dedi.

“Çalışmalarımız devam ediyor”
Tesislerin bakım, onarım ve modernizasyonu ile enerji ve su verimliliği yönünde Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarının devam ettiğini belirten Usta, “Dünyada ve ülkemizde suyun % 7075‘lik kısmı tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Bu nedenle sulamada su tasarrufu büyük önem taşımaktadır. Büyükşehir Belediyesi olarak tesislerin bakım, onarım ve modernizasyonu ile enerji ve su verimliliği yönünde çalışmalarımız devam etmektedir. Eski salma sulama yapılan açık kanallı tesislerin kapalı siteme dönüştürülmesi için yeni projelerimizde hazırlanmaktadır. Üreticilerimizin damla sulama sistemlerine geçmeleri için sulama tesislerimizde gerekli altyapıyı oluşturuyoruz. Üreticilerimizi de su tasarrufu, salma (vahşi) sulamanın sakıncaları ve zararları, basınçlı sistemlere geçiş yapmaları konularında bilgilendirme çalışmalarına da devam ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa FK'nın yabancıları tam isabet
YEREL HABERLER Manisa FK'nın yabancıları tam isabet
Muradiye OSB’de 2. etap asfaltlama çalışmaları tamamlanıyor Başkan Kıvırcık: “Toplamda 10 kilometre asfaltı bu ay tamamlıyoruz”
YEREL HABERLER Muradiye OSB’de 2. etap asfaltlama çalışmaları ...
Alaşehirli kadınlar afetzedeler için dikiş makinelerinin başına oturdu Yunus Emre Derneği üyelerinde afetzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Alaşehirli kadınlar afetzedeler için dikiş ...
Daire Başkanı Arslan’dan, Saruhanlı’da inceleme
YEREL HABERLER Daire Başkanı Arslan’dan, Saruhanlı’da inceleme
Öğretmenler, okulu masal kahramanlarıyla süsledi
YEREL HABERLER Öğretmenler, okulu masal kahramanlarıyla süsledi
Selendi’de aşure ikramı yapıldı
YEREL HABERLER Selendi’de aşure ikramı yapıldı
Selendi'de vatandaşlardan aşı çadırına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Selendi'de vatandaşlardan aşı çadırına yoğun ilgi
Manisa'da 'Huzurevi ve Alzheimer Gündüz Bakımevi' için imzalar atıldı
YEREL HABERLER Manisa'da 'Huzurevi ve Alzheimer Gündüz Bakımevi' ...
Manisa Büyükşehir ve MASKİ Alaşehir’de vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir ve MASKİ Alaşehir’de vatandaşlarla ...
Kula emniyetinden uyuşturucuya geçit yok
YEREL HABERLER Kula emniyetinden uyuşturucuya geçit yok
Kontrolden çıkan otomobil 30 metrelik dereye uçtu
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil 30 metrelik dereye uçtu
'Tarihi Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi' projesinin ihale tarihi belli oldu Başkan Ergün’den Ulucami müjdesi
YEREL HABERLER 'Tarihi Ulucami ve Çevresi Millet Bahçesi' projesinin ...
Azimli’de yeni nesil sayaçların ilk okuması yapıldı
YEREL HABERLER Azimli’de yeni nesil sayaçların ilk okuması yapıldı
Turgutlu Zabıtası denetimleri artırdı
YEREL HABERLER Turgutlu Zabıtası denetimleri artırdı
‘Değerli Zamanlar’ projesi ile çocuk ve gençler için spordan sanata ücretsiz eğitimler
YEREL HABERLER ‘Değerli Zamanlar’ projesi ile çocuk ve gençler için ...
Şekerci Dede’nin oğlu ebediyete uğurlandı Manisa’da yıllardır amme hizmeti yaparak gönüllerde taht kuran Şekerci Dede lakaplı Hüseyin Ayçiçek’in vefatının ardından aynı geleneği 25 yıldır sürdüren oğlu Ahmet Recep Ayçiçek hayatını kaybetti Fakir ve fukaranın babası olan Ahmet Recep Ayçiçek dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şekerci Dede’nin oğlu ebediyete uğurlandı Manisa’da ...
Karatede Salihli Belediyespor farkı
YEREL HABERLER Karatede Salihli Belediyespor farkı
Komisyon üyeleri beton yolu inceledi
YEREL HABERLER Komisyon üyeleri beton yolu inceledi
Turgutluspor hazırlık maçında Ispartaspor’u da yendi
YEREL HABERLER Turgutluspor hazırlık maçında Ispartaspor’u da yendi
Yunusemreli antrenör Tokyo'da
YEREL HABERLER Yunusemreli antrenör Tokyo'da
Murat Germen SK, Kemalpaşa Cup’ta
YEREL HABERLER Murat Germen SK, Kemalpaşa Cup’ta
Şehzadeler Belediyesi her yıl 100 kilometre ova yolu asfaltlamayı hedefliyor Başkan Çelik: “Çiftçilerimizin rahatı için çalışmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi her yıl 100 kilometre ova yolu ...
Sarma Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı
YEREL HABERLER Sarma Barajı’nın gövde dolgusu tamamlandı
Alaşehir Halk Eğitim Merkezi teşekkür belgesi aldı
YEREL HABERLER Alaşehir Halk Eğitim Merkezi teşekkür belgesi aldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.