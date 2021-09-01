MABEM’de 20201-2022 öğretim yılı kayıtları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde 17 ilçede eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla hayata geçirilen MABEM’lerde 20212022 eğitimöğretim yılı kayıtları devam ediyor. Yüzde 98’in üzerinde başarı çıtası ve YKSLGS yerleştirme oranlarıyla adından söz ettiren MABEM’lere kayıt olmak isteyen öğrencilerin 0236 2314580 numaralı telefondan bilgi alabilecekleri belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim hizmetlerinden bir tanesi olan MABEM’lerde 20212022 eğitimöğretim yılı kayıtları devam ediyor. Yüzde 98’in üzerinde başarı çıtası ve YKSLGS yerleştirme oranlarıyla adından söz ettiren MABEM’lere kayıt olmak isteyen öğrencilerin 0236 2314580 numaralı telefondan bilgi alabileceklerini belirten Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “Başkanımız Sayın cengiz Ergün’ün vizyonuyla 17 ilçemizde faaliyet gösteren MABEM’lerimize kayıtlar devam ediyor. Başarısıyla gurur duyduğumuz, her yıl üniversitelere, liselere öğrenciler gönderdiğimiz MABEM’lerimize kayıt olmak isteyen gençlerimizi kurumlarımıza bekliyoruz. Ana temamız ve hedefimiz geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek. Bu vesileyle 20212022 eğitimöğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.