Jandarmadan servis şoförlerine eğitim

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma ekipleri tarafından eğitimöğretim yılı başlaması dolayısıyla okul servis şoförlerine yönelik eğitim verildi.

Manisa'da eğitimöğretim yılının başlaması sonrası jandarma sorumluluk alanında bulunan okullarda servis şoförleri ve servis görevlilerine genel trafik kuralları ile korona virüs salgını süresince servis araçlarında aranacak hususlar ve okul servis yönetmeliğindeki değişiklikler konusunda eğitim seminerleri düzenlenmeye başlandı. Düzenlenen eğitimler kapsamında Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından Muradiye Mahallesi'ndeki bir okula ait 37 servis şoförü ve görevlisine eğitim verildi. Verilen eğitimlerin ardından Motosikletli Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Necmettin Mert Dölek şoförlerin sorularını yanıtladı.

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