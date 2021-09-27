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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler ilçesinde “Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezi” törenle açıldı

İHA

Şehzadeler ilçesinde “Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezi” törenle açıldı

Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle açılan Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezi, ilçedeki 21 yaş üstü otizm ile hafif ve orta düzey zihinsel engelli öğrencilere hizmet verecek.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesinde bulunan belediye ek hizmet binası Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle 5 derslikli “Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezi” haline dönüştürüldü. Yapılan törenle hizmete açılan eğitim merkezi otizm ile hafif ve orta düzey zihinsel engelli öğrencilere eğitim verecek.
Törende konuşan Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Manisa Otizm Derneğinden gelen talep doğrultusunda çalışmalara başlanarak, Şehzadeler Belediyesinin vermiş olduğu destek ile kısa sürede engelsiz eğitim merkezimizin açılışını gerçekleştirdiklerini kaydetti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Gencay, “Manisa Otizm Derneği Başkanımız Arife Güngör, yetişkin ortaöğretim çağı dışına çıkmış ancak yetişkin eğitimi alamayan özel çocuklarımız için bir kurs düzenlenmesini bu çocuklarımızın hayata kazandırılmasına aileleriyle birlikte hoş vakit geçirmelerini talep etmişti. Bizde Şehzadeler Belediyemizle işbirliği protokolü yaparak böyle bir proje hazırladık. Engelsiz eğitim merkezimiz Karaağaçlı’da bugün itibariyle başladı. İnşallah çocuklarımız için en iyi eğitimi gerek el sanatları gerekse spor ve müzik alanında sunacağız. Bugün 21 çocuğumuz başladı ancak her geçen gün sayısı artıyor. Çocuklarımızı özellikle taşımalı projesi içerisine aldık. Bunlar buraya yine Milli Eğitim Bakanlığımızın yönetmeliğini uygun bir şekilde özel eğitim çocuklarının taşınmasıyla ilgili proje kapsamında taşınıyor. Ve belki Türkiye’de ender projelerden birisidir. Biz özellikle Şehzadeler Belediye Başkanı sayın Ömer Faruk Çelik’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Dersliklere Şehzadelerin ismi verildi
Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Şevik ise Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in verdiği talimat doğrultusunda Karaağaçlı mahallesindeki belediye ek hizmet binasının Engelsiz Eğitim Merkezi haline getirildiğini söyledi. Şevik, “Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve halk eğitim merkezi müdürlüğümüzle beraber bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda bugün de bu mutlu sona ulaştık, ailelerimiz de çok mutlu oldu. Çünkü burada 21 yaşını geçen okul hakkı olmayan bireylerimizi burada el sanatlarını öğretmek hem de onların güzel bir vakit geçirmesini sağlamak amacıyla kursları açtık. Açılan 5 dersliğe de Manisa’da yetişmiş olan Şehzadelerin isimlerini vererek onların isimlerini dersliklerde yaşatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdür Vekili Orhan Çelik ise ilçedeki 21 yaş üstü otizm ile hafif ve orta düzey zihinsel engelli öğrencilerin açılan 5 derslikte eğitim alacağını belirterek “Şu anda 21 tane öğrencimiz 14 tane de konusunda uzman eğitmenimiz, iyi bir eğitim ortamında onlara gerekli bilgileri gerekleri donanımlarını aktaracaklar. Öğrencilerimiz, El Sanatları, Spor, Müzik ve Görsel Sanatlar alanlarında eğitim alacaklar. Bu yaş gurubu davranışlarını öğrencilere kazandırmaya çalışacaklar" diye konuştu.
Şehzadeler Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezine teşekkür eden Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, “Çocuklarımız için farkındalık adına büyük bir gelişim. Hem sosyalleşmek hem de el becerileri gelişecek” dedi.
Açılış törenine Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gencay, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdür vekili Orhan Çelik, Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ramazan Şevik, Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcıları Mustafa Tire ve İlknur Talay katıldı.

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