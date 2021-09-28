Manisa'da 502 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kaçak tütün satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 502 paket kaçak nargile tütünü ele geçirilirken 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Manisa'nın Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından, kaçak tütün satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda V.Y. isimli şahsa ait iş yerinde yapılan aramalarda toplamda 502 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Öte yandan iş yeri sahibi V.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

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