Manisa’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunusemre ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 3 şüpheli de tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunusemre ilçesinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araç içerisinde ve araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 51,87 gram metamfetamin maddesi, 29 adet ecstasy adı verilen hap, 7 parça halinde 14,09 gram esrar maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan 4 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Buradaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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