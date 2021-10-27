Salihlili tenisçiler adını finale yazdırdı

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Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı, Isparta’da yapılan Ege Bölgesi Küçükler Masa Tenisi müsabakalarında rakiplerini yenerek adını Türkiye finallerine yazdırdı.

Ege Bölgesi Küçükler Masa Tenisi müsabakaları, Isparta Işıkkent Spor Salonunda yapıldı. Antrenör Muzaffer Yıldırım yönetiminde turnuvaya Mustafa Yıldırım, Arda Efe Alkan ve Ekrem Enes Tunç ile katılan Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımı, ilk maçta Muğla Büyükşehir Belediyespor’u ve Pamukkale Belediyespor’u 30’lık sonuçlarla yenerek grubunu birinci tamamladı. Başak Koleji Gençlik ve Spor Kulübü ile karşılaşan Salihli Belediyespor, maçı 31 kazanarak Türkiye finallerine yükseldi.

Ege Bölgesi Küçükler Masa Tenisi müsabakalarında rakiplerini yenerek Türkiye finallerine yükselen Salihli Belediyespor Masa Tenisi Takımını kutlayan Belediye Başkanı Zeki Kayda, genç sporculara başarılar diledi.

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