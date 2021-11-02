Devriye gezen bekçiler mazot hırsızlarını suçüstü yakaladı

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından ilçede yapılan çalışmalar kapsamında bir kamyondan mazot hırsızlığı yapan 2 kişi mahalle bekçilerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesinde bir iş yerinin önünde İ.M.'ye ait park halinde bulunan kamyonetten mazot çalındığını fark eden gece bekçileri tarafından olayın şüphelileri M.T.K. ve A.S. isimli şahıslar kullanmış oldukları malzemeler ile birlikte suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kamyondan 50 litre mazotu bidonlara boşalttığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramalarında A.S. isimli şahıstan 5 adet 9 mm çaplı mermi ele geçirildi. Bahse konu şüpheli şahıslar çıkarılmış olduğu mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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