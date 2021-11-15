Manisa’da sokaklar korona virüse karşı dezenfekte edildi

Manisa’da korona virüsün yayılma hızının önlenmesi amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda genel temizlik çalışması yapıldı.

Manisa il genelinde korona virüs tedbirlerini titizlikle uygulayan ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaya ve trafik yoğunluğunun az olduğu gecenin ilerleyen saatlerinde şehri baştan aşağı pırıl pırıl yaptı. Cadde, sokak, bulvar gibi sorumluluk alanında bulunan bölgeleri dezenfekte eden ekipler, vatandaşların takdirini topladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatı doğrultusunda şehir merkezinde genel bir dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “İtfaiyemiz ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığımız işbirliğiyle ilimiz merkezinde hemşehrilemizin yoğun olarak kullandığı alanları dezenfekte ettik. Covid19 salgınına karşı hepimizin üzerine düşen belirtilen kurallara uymamız ve aşımızı olmamızdır. İlimiz genelinde çalışmalarımızı sürdürürken, hemşehrilerimizi de aşı olmaya ve maskemesafetemizlik kurallarına riayet etmeye davet ediyoruz. Hep birlikte bu zorlu süreci aşacağız” diye konuştu.

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