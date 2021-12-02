Manisa yeni bir baraja daha kavuştu

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde yapılan ve 1000 dekar araziyi borulubasınçlı sistem ile sulayacak Güveli Barajı tamamlandı.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Manisa'ya yeni bir baraj kazandırıldı. Manisa'nın Demirci ilçesinde yapımı tamamlanan Güveli Barajı, temelden yüksekliği 31 metre olarak inşa edilirken 690 bin metreküp depolama kapasitesine sahip. 1000 dekar araziyi borulubasınçlı sistem ile sulayacak Güveli Barajı bölge çiftçisine 2021 rakamlarıyla yılda yaklaşık 2 milyon 290 bin lira daha fazla kazandıracak.

Baraj hakkında açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Güveli Barajı’nda gövde dolgusu, dolusavak ve vana odası imalatları tamamlandı. Güveli Barajı zaten 2021 yılı performans hedeflerimiz arasındaydı. 1 ay önceden çalışmaları tamamlayarak su tuttuk. Manisa’mıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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