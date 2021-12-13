Salihli’de Gümüşçayı Köprüsü’nün yapımına başlandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Gökçepınar Caddesi ile Hacıbektaşlı Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayacak olan Gümüşçayı Köprüsü’nün yapımına başlandı.

Büyüyen ve gelişen ilçede önemli projeleri hayata geçiren Salihli Belediyesi, Gökçepıanr Caddesi ile Hacıbektaşlı Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayacak olan Gümüşçayı Köprüsü’nün yapımına başladı.

Yapımı devam eden Gümüşçayı Köprüsü hakkında bilgiler veren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda “Kurtuluş ve Hacıbektaşlı Mahallelerini birbirine bağlayacak olan Gümüşçayı Köprüsü, 65 metre uzunluğunda, dört şeritli ve çift gidişgeliş olacak. Köprü yapılıp hizmete açıldığında bu bölgenin trafiği de derin nefes almış olacak. Köprü şimdiden Salihli halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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