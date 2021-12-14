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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da zincirleme kaza, 11 araç birbirine girdi

İHA

Manisa'da zincirleme kaza, 11 araç birbirine girdi

Manisa'nın Kula ilçesinde 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobilin karıştığı trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobiller çarpışmaya başladı. Bir anda savaş alanına dönen kaza bölgesinde, 1 tır, 1 işçi servisi, 1 traktör ve 8 otomobil kazaya karıştı. Bazı araçlar kazanın şiddetiyle adeta hurdaya dönerken, kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı Esmanur S. (24) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kaza sebebi ile İzmirAnkara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik yaklaşık 1 saat kapalı kaldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ile trafik emniyet güçlerince kontrollü olarak sağlandı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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