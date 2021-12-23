Üniversiteli öğrenciler kendi seramik eserlerini yaptı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü öğrencileri, Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi Seramik Kursunu ziyaret ederek hem yapılan seramikleri yerinde gördü; hem de kendi sanat eserlerini yaptı.

Yunusemre Belediyesi TOKİ 2 Kültür ve Sanat Merkezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Teknolojisi Modelleme ve Tasarım Kulübü öğrencileri ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü’nden Dr. Öğretim Üyesi Seda Durukan ve Dr. Öğretim Üyesi Begüm Dağlı’yı ağırladı. Seramik kursunu gezen öğrenciler yapılan çalışmaları yerinde inceleme ve seramik yapma fırsatı buldu. Ziyarete ilişkin bilgi veren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Seda Durukan, öğrencilerin keyifli bir gün geçirdiğini söyledi. Durukan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İnşaat öğrencilerimiz ile kulüp etkinliği kapsamında seramik çalışması için buradayız. Öğrencilerimizin sanata olan ilgisi çok büyük. Onların sanatsal çalışmalarını rahatlıkla uygulayabilecekleri bir ortam bulmasından da mutluyuz. Bu sanat merkezinin oluşmasında katkıda bulunan başta Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye ve emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

MCBÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü 1. sınıf öğrencisi Melike Cizmali de çok güzel bir ortamda seramik yaptıklarını dile getirerek şunları söyledi: “Ben Manisa’ya üniversite aracılığıyla geldim. Böyle etkinlikler hem öğrenmemizi hem de eğlenmemizi sağlıyor.”

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