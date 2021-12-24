Manisa'da iki ayrı kıraathaneye kumar baskını

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki ayrı kıraathaneye kumar baskını yapan Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynayan ve oynatan 8 kişi hakkında adli ve idari işlem uyguladı.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri aldıkları bir ihbar üzerine ilçe merkezinde iki kıraathaneye yaptıkları baskında kumar oynayan kişileri yakaladı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda O.A. isimli şahsa ait kıraathane içerisinde bulunan H.A., A.Ö. ve M.Ç. isimli şahıslar ile İ.A. isimli şahsa ait kıraathane içerisinde bulunan M.K., İ.A. ve M.Y. isimli şahısların kumar oynadıkları tespit edildi. Kumar masasında bulunan oyun kağıtları ve paraya el konularak iş yeri sahipleri ve diğer şahıslara 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan adli ve idari işlemler uygulandı.

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