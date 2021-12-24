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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da iki ayrı kıraathaneye kumar baskını

İHA

Manisa'da iki ayrı kıraathaneye kumar baskını

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde iki ayrı kıraathaneye kumar baskını yapan Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kumar oynayan ve oynatan 8 kişi hakkında adli ve idari işlem uyguladı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği görevlileri aldıkları bir ihbar üzerine ilçe merkezinde iki kıraathaneye yaptıkları baskında kumar oynayan kişileri yakaladı. Eş zamanlı yapılan baskınlarda O.A. isimli şahsa ait kıraathane içerisinde bulunan H.A., A.Ö. ve M.Ç. isimli şahıslar ile İ.A. isimli şahsa ait kıraathane içerisinde bulunan M.K., İ.A. ve M.Y. isimli şahısların kumar oynadıkları tespit edildi. Kumar masasında bulunan oyun kağıtları ve paraya el konularak iş yeri sahipleri ve diğer şahıslara 'Kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan adli ve idari işlemler uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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