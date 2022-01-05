Manisa ve Denizli'de silah kaçakçılarına operasyon; 22 gözaltı



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA ve Denizli'de, polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda tabanca, tüfek, mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik, bugün, Manisa'nın Alaşehir ve Salihli ilçeleri ile Denizli'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Alaşehir merkezli düzenlenen operasyonlarda toplam 22 şüpheli gözaltına alındı, Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda, ruhsatsız 13 tabanca, 7 tüfek, 15 tabanca şarjörü, 2 kurusıkı tabanca, 399 tabanca fişeği, 17 tüfek kartuşu, tabanca ve tüfek tamirinde kullanılan malzeme ve aletler ile bir miktar uyuşturucu madde ve 1 motosiklet, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL para ele geçirildi.

Başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2022-01-05 19:24:06



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