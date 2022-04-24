Vali Karadeniz ‘Ramazan Sokağı’ 23 Nisan özel programına katıldı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Akhisar’da İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen ve ilçede bir ilk olan “Ramazan Sokağı” etkinliğinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel programına katıldı.

Program, Akhisarlı vatandaşların, Ramazan Ayı’nın manevi atmosferini gönüllerince yaşamalarına katkı sağlamak için Ramazan Ayı boyunca gerçekleştiriliyor. Diyanet Gençlik Merkezi önünde kurulan “Ramazan Sokağında” gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel programı Akhisar Müftüsü Mahmut Sami Türkmenoğlu’nun yaptığı açılış konuşmasının ardından, Meddah Gösterisi, 46 yaş Kur’an Kursu öğrencilerinin düzenlediği gösteriler ile devam etti. Hacivat ve Karagöz’ün de katılımcılara coşkulu anlar yaşattığı program vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlara Osmanlı şerbeti ikram edilmesiyle sona eren programda Vali Karadeniz programda sahne alan çocuklar ile öğretmenlerine teşekkür etti.

Programa Vali Yaşar Karadeniz’in yanı sıra, Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Kaymakam Sabit Kaya, İl Müftüsü Mustafa Soykök ve vatandaşlar katıldı.

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