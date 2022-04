Gördes'te 2 yıl aradan sonra yeniden kurulan 'Gönül Sofrası'na yoğun katılım

Gördes Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği ancak yaşanan pandemi dolayısıyla iki yıl ara verilen Geleneksel Gördes Gönül Sofrası, Hükümet Konağı Meydanında, yaklaşık 7 bin 500 vatandaşın katılımıyla yeniden gerçekleştirildi.

Geleneksel Gördes Gönül Sofrasına AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Gördes Kaymakamı Muhammet Özyüksel, AK Parti Manisa Kadın Kolları İl Başkanı Aynil Yavaş, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan, MHP Gördes İlçe Başkanı Abdürezzak Yonat, Gördes Belediyesi Meclis Üyeleri ve yaklaşık 7bin 500'ün üzerinde vatandaş katıldı.



Başkan Akyol: “Allah, birliğimizi ve dirliğimizi bozmasın”

İftar öncesi yaptığı açılış konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, "Gördes Belediyesi olarak, geleneksel hale getirdiğimiz ancak pandemi dolayısıyla 2 yıl ara verdiğimiz Gördes Geleneksel Gönül Soframız etrafında tekrardan sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyor, Rabbime bu birlik ve beraberliğimizden dolayı sonsuz şükrediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, gönül soframıza şeref verdiniz. Her yıl olduğu gibi bu yılda birlik ve beraberlik içerisinde iftar sofrasında buluştuk. Allah, birliğimizi, dirliğimizi bozmasın” dedi.



“İftar sofrasında, herkesin katkısı var”

İftar Çadırının Ramazan boyunca hizmet verdiğini belirten Başkan Akyol, “Gördes Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayı boyunca iftar çadırımızda ve evlere servis yaparak günlük ortalama 550 kişiye iftar yemeği verdik. İftar yemeklerinin hazırlanmasında bize katkı sağlayan, destek olan herkese ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan da yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Bu güzel iftar sofrasını, gönül sofrasını hazırlayan başta Gördes Belediyesi Başkanı Muhammet Akyol’a ve ekibine teşekkür ediyoruz. İftar sofraları, birlik ve beraberliğin göstergesidir. Ramazan Ayı’nı bereket ve bolluk içerisinde geçiriyoruz. Allah, Ramazan Bayramına ulaştırmayı nasip etsin." şeklinde konuştu.

