Ormanlarda böcek savaşları başladı Terminatör böcekler çam kese böceklerine savaş açtı Manisa ormanlarında 2017 yılından bu yana 80 bin terminatör böcekle biyolojik mücadele gerçekleştiriliyor

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 2017 yılında faaliyete geçirilen Biyolojik Mücadele Laboratuvarları Manisa’daki ormanları zararlılardan korumaya devam ediyor. Bu yıl bin anaç calosomadan elde edilen 16 bin 500 calosoma böceği, çam kese böcekleriyle savaşmak üzere doğaya salınırken, 2017 yılından bu yana sadece Manisa merkezde 80 bin calosoma böceğinin doğaya bırakıldığı ve projenin Belçika gibi ülkelere de örnek olduğu açıklandı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından hayata geçirilen ve Manisa’da da Orman İşletme Müdürlüğünce 2017 yılında kurulan ‘Biyolojik Mücadele Laboratuvarı’ doğanın korunmasına büyük katkı sağlıyor. Bu laboratuvarlarda üretilen calosoma böcekleri ile kızılçam ağaçlarında kurumuş ağaç görüntüsü oluşturan çam kese böceklerine karşı biyolojik olarak mücadele ediliyor. Çam kese böceklerinin oluşturduğu kurumuş ağaç görüntüsü haziran ayında ağaçların kendini yenilemesiyle birlikte yerini yeni filizlere bırakırken bu durum ağaçların gelişimlerini bir süreliğine yavaşlatıyor. Kızılçam ağaçlarına zarar veren ve temas edildiğinde insanlarda da alerjiye neden olan Çam Kesme Böcekleri, Biyolojik Mücadele Laboratuvarı’nda üretilen Terminatör böcekler (Calosoma) sayesinde büyük oranda azalıyor. 5 yıldan bu yana Manisa merkez, Demirci, Gördes, Salihli ve Akhisar ilçelerindeki laboratuvarlarda calosoma üretimi gerçekleştirilirken sadece Manisa merkezde 80 bin calosoma doğaya salındı. Bu yıl ise, Manisa’da bin calosoma böceğinden 16 bin 500 colosoma böceği elde edilerek doğaya salınımı gerçekleştirildi. Proje ile doğadaki zararlılarla mücadelede biyolojik yöntemlerle korunma sağlanırken, aynı zamanda da Belçika gibi önemli ülkelere de örnek oldu.



İnsan sağlığı da korunuyor

Manisa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, biyolojik mücadelenin önemine dikkat çekildi. Çam kese böceklerinin hem çam ağaçları için zararlı olduğu hem de teması halinde insanlarda alerjiye sebep olduğu gerekçesiyle colosoma böceklerinin bu sorunları ortadan kaldırmada büyük öneme sahip olduğu ifade edildi.



Ormanlarda biyolojik mücadele sürüyor

Manisa Orman İşletme Müdürlüğünce Calosoma böceklerinin laboratuvar süreçleri hakkında yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı: “Doğada var olan calosoma böcekleri toplanarak laboratuvarlara getiriliyor. 20 dişi 20 erkek olmak üzere kutulara yerleştiriliyor. Burada meydana gelen yumurtalar görevlilerimizce ayrı kutulara alınıyor. Bir süre sonra yumurtadan çıkan yavru calosomalar yine ayrı kutulara konuluyor. Bundan sonraki süreçte besleme aşaması başlıyor. Calosomaların hayatta kalabilmeleri için tırtıl yem olarak kullanılıyor. Tırtıl ile beslenen yavru calosomalar, burada 56 santimetre ulaştığında doğayla buluşmak üzere toprağa salıyoruz. Toprağa koyduğumuz calosomalar 1 saat içerisinde toprağın altına iniyor ve bir hafta toprak altında kalıyor bu sürece de pupo dönemi diyoruz. Bir hafta toprak altında kalan calosomalar, çam kese böcekleriyle mücadele etmek için toprak yüzeyine çıkıyorlar ve çam ağaçlarına tırmanarak, çam kese böcekleriyle savaşıyorlar. Yapılan tüm işlemler sonrasında hem doğa hem de insanların korunması biyolojik yöntemlerle sağlanmış oluyor. Yaklaşık 5 yıl boyunca hayatta kalan bu böcekler ormanlarımızı korumada büyük öneme sahip. Bu yüzden ormanlarımızı korurken biyolojik yöntemleri kullanmaya devam edeceğiz.”

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