Yunusemre'de çocuklar için yaz kursları düzenlenecek

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Yunusemre Belediyesi, yaz okulu projesiyle Aynı Ali Hanımlar Lokali’nde çocukların vakitlerini güzel değerlendirmesi amacıyla kurslar düzenliyor.

Yunusemre Belediyesi, çocukların yaz tatillerini verimli ve eğlenceli değerlendirmesi için kurslar düzenliyor. Belediye, yaz okulu projesiyle, 714 yaş aralığındaki çocuklara Kuranı Kerim okuma, jimnastik, İngilizce, satranç ve akıl oyunları kursu verecek. Alanında uzman eğitmenler tarafından düzenlenecek kurslara başvurmak isteyen velilerin, Aynı Ali Mahallesi 3302 Sokak No: 9/B adresindeki lokale şahsen gitmeleri veya 0236 231 10 85 numaralı telefonu arayarak bilgi sahibi olabilecekleri açıklandı.

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