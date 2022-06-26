Selendi Pınarlar Kiraz Festivali coşkuyla kutlandı

Manisa’nın Selendi ilçesinde 2 yıl aranın ardından Selendi Belediyesi ve Pınarlar Mahalle Muhtarlığı tarafından bu yıl 22’ncisi düzenlenen Geleneksel Pınarlar Kiraz Festivali, coşkuyla kutlandı. En güzel kiraz yetiştiren üreticilere altın hediye edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan festivalin açılış konuşmasını Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş yaptı. Başkan Savaş, "Bir çok ülkeye ihraç olan Selendi Pınarlar kirazı aroması ve lezzeti ile adından söz ettiriyor, bir çok ülkede Selendi Pınarlar kiraz sofralarda yerini alıyor" dedi.

Avrupa pazarında alıcı bulan kirazın en güzelinin Pınarlar'da üretildiğini belirten Kaymakam Ali Yıldırım ise Selendi'de yetişen Antep fıstığı, badem ve cevizin de Türkiye pazarına adını yazdıracağını, hatta dünya pazarında yerini bulacağını söyledi. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından halk oyunları gösterileri sunuldu. Festivalde vatandaşlar bol bol Selendi havası oynarken, programa onur misafiri olarak katılan Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu ve beraberindekiler horon teptiler. Daha sonra en güzel kiraz yarışmasına geçildi. 54 üretici tarafından üretilen kirazlar jüri tarafından değerlendirildi. Bu üreticilerden 10'u dereceye girdi. Yarışmada 486 puan alan üretici Mustafa Kozan birinci olurken, 485 puan alan Ramazan Sezer ikinci, 484 puan alan Muammer Akyıldız ise üçüncü oldu. Birinciye İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım, ikinciye İlçe Belediye Başkanı Eczacı Nurullah Savaş, üçüncüye Trabzon Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin Nuhoğlu tarafından altın hediye edilirken, diğer dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Programın akşam bölümünde yöresel sanatçı Fevzi Önder yöresel türküleri söylerken, ardından Manisalı Sanatçı Serpil Yeni sahne aldı. Birbirinden güzel eserleri okuyan Serpil Yeni geceye renk kattı. Havai fişek gösterilerinin ardından program sona erdi.

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