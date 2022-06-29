Erhan Yıldız: “İki takımımızla hedefimiz bir üst lig”

Manisa Sanayi Yıldızspor'da yeniden anlaşmaya varılan teknik direktör Halit Alaca, sözleşmeye imza atarken, yeni sezona yeni hedeflerle hazırlanan Manisa Sanayi Yıldızpor, iki takımla Amatör Lig’de sahne almaya hazırlanıyor. Hedeflerinin hem BAL hem de Süper Amatör Küme’de bir üst lig olduğunu belirten Kulüp Başkanı Erhan Yıldız, “Yönetimimiz de birbirinden değerli isimler var. Hep birlikte bir yola çıktık ve güzel işlere imza atmak için çalışıyoruz” dedi.

Manisa Yıldız Spor Kulübü Başkanı Erhan Yıldız, yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulundu. Yeni bir oluşum içine girdiklerini aktaran Başkan Erhan Yıldız, yeni sezonda hem Bölgesel Amatör Lig’de hem de Süper Amatör’de iki takımla mücadele edeceklerini açıkladı. 1 yıl önce Manisa futboluna hizmet vermek amacıyla yola çıktıklarını ifade eden Başkan Yıldız, “Manisa Sanayispor’u bünyemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki sezon BAL'da mücadele eden bir takımımız olacak. Manisa Sanayi Yıldızspor olarak yolumuza devam edeceğiz. İç ve dış transferde adımlarımızı atıyoruz. Önümüzdeki günlerde kadromuza kazandırdığımız isimleri kamuoyu ile paylaşacağız. Yönetimimiz de birbirinden değerli isimler var. Hep birlikte bir yola çıktık ve güzel işlere imza atmak için çalışıyoruz. Manisa’nın ismini üst liglerde duyurmayı hedefliyoruz” dedi.



“Süper Amatör’de 45 Yıldızspor olacak”

Süper Amatör Küme’de 45 Yıldızspor’un mücadele edeceğini ifade eden Başkan Erhan Yıldız, “Direk BAL'dan tek takımla devam etmeyi düşünmedik. Çünkü biz sadece A takım bazlı bir kulüp değiliz. Altyapımızda 300’e yakın sporcumuz var. Her geçen gün Manisalıların bizlere gösterdiği ilgiden mutlu oluyoruz. Hem mevcut kadromuzda olan oyuncularımız için hem de altyapımızdan yetişen çocuklarımız için böyle bir karar aldık. İki kulvarda da iddialı bir takımla sezona başlayacağız. Manisa Sanayi Yıldızspor ile 45 Yıldızspor’un hedefleri bir üst lig olacak. İki takımımıza buna göre takviyeler yapıyoruz. Sportif Direktörümüz, hocalarımız ile yoğun bir mesai harcıyoruz. Temennimiz sezon sonunda iki takımımızı bir üst lige çıkarmak. Bu süreçte FairPlay’den ödün vermeyeceğiz.” şeklinde konuştu.



“En büyük hedefimiz tesis”

Bu işin en önemli adımının tesisleşme olduğunu söyleyen Manisa Yıldız Spor Kulübü Başkanı Erhan Yıldız, “Bununla ilgili görüşmelerimizi yapıyoruz. 1 yıl içerisinde kulübümüze ait bir tesisi inşa etmek istiyoruz. Büyüyen bir kulübümüz var ve en büyük hedeflerimizden biri tesis. Manisa civarında baktığımız, gidip yerinde incelediğimiz yerler var. Kendimize ait bir yer olması için elimizden ne geliyorsa yapacağız.” dedi.



Sanayi Yıldızspor’da yeniden Halit Alaca dönemi

Manisa Sanayi Yıldızspor'da yeniden anlaşmaya varılan teknik direktör Halit Alaca, sözleşmeye imza attı. İmza törenine Başkan Erhan Yıldız, 2. Başkan Ramazan Yıldız, Sportif Direktör Bülent Gökkaya, yönetim kurulu üyesi İlyas Çavdar ve teknik heyet katıldı. Başkan Erhan Yıldız, “Geçtiğimiz sezon hocamızla şampiyonluklar yaşadık. Halit hocamız ve ekibine güveniyoruz. Yeni sezonda Bal Ligi’nde hedefe hep birlikte yürüyeceğiz. Anlaşma iki tarafa da hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Öte yandan yeniden Manisa Sanayi Yıldızspor ile anlaşmaya varan Teknik direktör Halit Alaca ise, “Manisa Sanayi Yıldızspor’u hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Güzel bir oluşumun içinde olmaktan dolayı çok mutluyum. Kulübümüzün başarısı için ekibim ve oyuncularımla birlikte çalışmaya başlayacağız. Başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz.” dedi.

Bölgesel Amatör Lig ekibi Manisa Sanayi Yıldızspor’da teknik direktör Halit Alaca’nın ekibinde Ersun Çakmaz ile Ali Tozlu görev alacağı açıklandı.

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