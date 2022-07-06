Alaşehir Bağ Sulama Birliği Başkanı göreve başladı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Bağ Sulama Birliği Başkanlığı görevine atanan Ziraat Yüksek Mühendisi Özge Koç görevine başladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde eski başkan Ahmet Işıklı’nın emekliye ayrılması sonrası yerinen atanan Ziraat Yüksek Mühendisi Özge Koç göreve başladı. İlk kez kadın başkanın göreve geldiği Bağ Sulama Birliği Başkanlığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Koç, "Alaşehir ilçesine görevlendirildim. Alaşehir ve Sarıgöl ilçeleri yaklaşık olarak 142 bin dekarlık bir sulama alanına sahip. 2022 yılı sulama sezonuna başladığımızda Avşar Barajında ortalama 28 milyon metreküp suyumuz vardı. Şuanda sulamamız aktif bir şekilde devam etmekte olup hedefimiz tüm sulama alanımızda sudan faydalanan çiftçilere birinci suyu verebilmek. Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerimiz, dünyaca ünlü Sultaniye üzümümüzün yetiştirildiği bölgelerimiz. Bizim amacımız üreticilerimize suyun ulaştırılmasında yardımcı olarak, en kaliteli üzümün yetiştirilmesini sağlamak, üreticilerimiz ve devletimizin ekonomisine katkı sağlamak" dedi.

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