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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa BBSK’nın BGL takımına girmek için kıyasıya rekabet

İHA

Manisa BBSK’nın BGL takımına girmek için kıyasıya rekabet

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı bu sene mücadele edeceği Basketbol Gençler Ligi (BGL) kadrosuna katmak için Tarık Almış Spor Salonu’nda deneme antrenmanı düzenledi.
Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezonda Basketbol Gençler Ligi’nde de mücadele edecek olan rekabetçi takımı için deneme antrenmanları gerçekleştirdi. İki oturum üzerinden yapılan deneme antrenmanlarına 2004, 2005 ve 2006 doğumlu sporcular katıldı. Tarık Almış Spor Salonu’nda yapılan deneme antrenmanlarını Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Nalbantlar, Engin Altun, Genel Menajer Nihat Mala, Başantrenör Ceyhun Cabadak, Altyapı Koordinatörü Ekrem Öztürk de takip etti.
Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, “Bu sene Basketbol Süper Ligi maceramız başlayacak. Süper Ligde mücadele eden takımlar, Basketbol Gençler Ligi’nde de geleceğin Dev Adamlarını yetiştirmek için rekabetçi takımlar oluşturuyor. Biz, Türk Basketboluna genç yetenekler kazandırmak için kurulduğumuz günden bu yana altyapıya büyük önem veriyoruz. Bu noktadan hareketle yeşilbeyazlı takımımızın BGL’deki rekabetçi takımı için deneme antrenmanı düzenledik ve gösterilen ilgiden de memnunuz. Bu sene de şehrimizi tüm kulvarlarda en iyi şekilde temsil etmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

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