Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri il genelindeki çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

MASKİ ekipleri Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesinde daha verimli bir sondaj açarken, Soma ilçesine bağlı Zafer Mahallesinde de 1000 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.



Bakır Mahallesine sondaj hamlesi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesine daha verimli, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak adına saniyede 12 litre verime sahip yeni bir sondaj kuyusu açtı. Mahalle sakinleri çalışmadan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Çalışmalarda İçme Suyu Dairesi Başkanlığından Şube Müdürü İlker Kılıç ve MASKİ İlçe Şefi Fahri Dinçer de bulundu. Numune alınan sondajın yapılacak testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından hat bağlantıları yapılarak mahallelerin kullanımına sunulacak. Çalışma ile Kırkağaçlı vatandaşların içme suyu konusunda sorun yaşamalarının önüne geçilecek. Mahalle sakinleri yapılan çalışmanın büyük önem arz ettiğini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.



Zafer Mahallesinde dere temizliği yapıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların su taşkınlarından olumsuz etkilenmemesi adına il genelinde gerçekleştirdiği dere temizlik çalışmalarına devam ediyor. Sel riskini ve taşkın hasarlarını en aza indirmek için yürütülen çalışmalarda Soma ilçesine bağlı Zafer Mahallesinde 1000 metrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmaların tamamlanması ile birlikte oluşabilecek taşkınlara karşı önlem alınmış oldu. Mahalle sakinleri, çalışmanın önemli olduğunu vurgulayarak Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve MASKİ ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.