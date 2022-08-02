Yanıltıcı belgeli başarı hikayesi

MANİSA, (DHA)MANİSA´nın Selendi ilçesinde, liseyi dışarıdan bitiren 26 yaşındaki Filiz Sert´in, 3,5 ayda hazırlandığı üniversite sınavında, eşit ağırlıklı da 492,62 puan aldığını, 1671´inci olduğunu gösteren 2022 YKS belgesi gerçek çıkmadı.
Filiz Sert´in, sınavdaki başarı iddiasının gerçek olmadığı yönündeki ihbar adının açıklanmasını istemeyen bir ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) yetkilisi tarafından DHA´ya iletildi. Kendi gibi Manisalı olan Filiz Sert´in puanını incelediğini söyleyen görevli, "Aldığı puanla ilk 2 milyonluk gruba girebilmiş" dedi. Bu uyarının ardından DHA muhabirinin yeniden temas kurduğu Filiz Sert, elindeki belgenin gerçek olduğunu söyledi. TC kimlik numarasıyla sonucu ÖSYM´nin internet sitesinden kontrol etme teklifini ise "TC numaramı hatırlamıyorum" diye geri çevirdi.
Filiz Sert´in başarı haberini, dayandırdığı belge gerçekleri yansıtmadığı için özür dileyerek yayından çekiyoruz.FOTOĞRAF DHA-Genel Türkiye-Manisa
2022-08-02 12:32:43
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