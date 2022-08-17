Turgutluspor'da çifte imza



TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele edecek Turgutluspor, orta saha oyuncusu Zeki Sinanoğlu ve gurbetçi sol kanat Tolga Çokkoşan'la sözleşme imzaladı. Kariyerinde Gaziantepspor, Adıyamanspor, Manisaspor, İskenderunspor, Dersimspor, Kozan Belediyespor, Muğlaspor, Fatsa Belediyespor ve Aliağa FK formaları giyen 28 yaşındaki tecrübeli orta saha Zeki ve Schalke 04 altyapısından çıkıp Bochum, RW Essen, Wattenscheid 09 ve Wuppertaler SV formaları giyen 27 yaşındaki Tolga yöneticilerin de katıldığı törenle imza attı. Zeki Sinanoğlu ve Tolga Çokkaşan´ı kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez, "Zeki ve Tolga tecrübeli oyuncular. Hem Zeki´nin hem de Tolga´nın gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf için de hayırlı ve uğurlu olsun. Kardeşlerime 'hoş geldiniz' diyor ve yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-08-17 12:46:07



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