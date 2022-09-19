Manisa'da orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangının çıkış nedeni ve zarar gören alanın tespiti için çalışma başlatıldı.Serkan ÖZDEMİR / AKHİSAR (Manisa), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2022-09-19 15:43:47



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