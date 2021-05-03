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Manisa'nın susamlı helvası 121 yıldır iftar sofralarını süslüyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde 121 yıldır sadece ramazan ayına özel üretilen susamlı helva, iftar sofralarını süslemeye devam ediyor

Manisa'nın susamlı helvası 121 yıldır iftar sofralarını süslüyor
AA

Manisa'nın Demirci ilçesinde babasından öğrendiği mesleği 71 yıldır aynı iş yerinde sürdüren helva ustası İhsan Akgün, her ramazan ayında ailesiyle gün boyu susamlı helva üreterek müşterilerinin taleplerine yetişmeye çalışıyor.

AA'nın haberine göre Akgün, oğlu Mustafa Akgün ve ailesi ile sabahın erken saatlerinde başlayarak iftar öncesine kadar susamlı helva hazırlıyor.

Ramazan aylarında ata yadigarı kazanda, su, şeker, limon suyu ve çöven otundan oluşan malzeme ve ateşte kaynatılan ağda, tahta kepçeyle kıvam alıyor. Tepside çiğ susamla karıştırılan malzeme, gün boyu ustaların ellerinde yoğrularak helva haline getiriliyor.

Demircililer iftara doğru dükkandan aldıkları helvayı, sıcaklığını koruması için evde örtüyle sarıyor. Örtüden çıkarılan helva, iftar yemeği sonunda ılık, hafif bir tatlı olarak lezzetli şekilde tüketiliyor.

Susamlı helva almak isteyen ilçe sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında iftardan önce iş yeri önünde sosyal mesafeli uzun kuyruklar oluşturuyor.

Demirci'ye gelemeyenler ise yakınlarına susamlı helva siparişi veriyor.

1900 yılında dedesi Mustafa Akgün tarafından ilçede helvacılık yapılmaya başlandığını anlatan Mustafa Akgün, şöyle konuştu:

"Helvacılık mesleği 3 nesildir devam ediyor. Babam İhsan Akgün, babasından devraldığı bu güzel mesleği bana da öğretti. Ramazan ayı geldiğinde Demirci başta olmak üzere ilçe dışından gelen talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Pandemi döneminde olmamız sebebiyle biz de çalışmalarımızı kurallara göre yapıyoruz. Ramazan ayında iftar sofralarında susamlı helva olmazsa olmaz. İzmir, Van, Kütahya ve Amasya'ya kadar gönderdik. Bu lezzetti bilenlere, yakınları ve tanıdıkları tarafından alınıp gönderiliyor."

"YAPIMI MEŞAKKATLİ VE EL EMEĞİ GEREKTİRİYOR"

Helvanın önce ağdasını hazırladıklarını ardından yapımına başladıklarını dile getiren Akgün, zor ve meşakkatli bir işleri olduğunu ancak severek yaptıklarını vurguladı.

Helvanın içerisinde hiçbir şekilde kimyasal tatlandırıcı, glikoz ve mısır şurubu gibi ürünlerin kullanılmadığını aktaran Akgün, "Susam, Demirci'nin tarlalarında üretilen bir ürün. Hazırlanan ağda da tamamen toz şekerden hazırlanmakta. Babam, iş yerinde ara ara yapımına yardım ediyor. Yaşı ilerlediği için o daha çok müşterilerle ilgileniyor. Biz ailecek babamızın bizlere öğrettiği şekilde her yıl ramazan ayında susamlı helvayı üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Müşterilerden Selçuk Güngör, Kovid-19 tedbirlerine uyarak helva almaya geldiğini belirterek, "Ramazan ayında mutlaka susamlı helva almaya gelirim. İftar soframıza ayrı bir lezzet katar. İhsan Amca ailesi ile her yıl ramazan ayında gün boyu susamlı helva üretiyor." ifadelerini kullandı.

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