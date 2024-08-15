Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
Manisa'nın Gördes ilçesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde de orman yangını çıktı. Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı. Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı. Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangında da yaklaşık 10 dönümlük sazlık alan zarar gördü.
Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı Mahallesi yakınlarındaki ormanda, dün saat 14.30 sıralarında yangın çıktı.
İhbarla bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına, 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile havadan ve karadan müdahale edildi.
Müdahale sürerken aynı bölgede saat 17.30 sıralarında ikinci bir orman yangını daha çıktı. Bölgeye takviye ekipler yönlendirildi. 5 uçak, 13 helikopter, 45 arazöz, 15 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile alevlerle mücadele sürdü.
Havanın kararmasıyla yangına sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopter ile müdahale devam etti
Günün ilk ışıklarıyla yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
ÇANAKKALE
Manisa'da alevlerle mücadele sürerken bugün Afyonkarahisar ve Çanakkale'den de yangın haberleri geldi.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlattı.
Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı bölgesi de yangın sebebiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.
Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları sürüyor.
AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangında da 10 dönümlük sazlık alan zarar gördü.
Yangın, Derekarabağ köyü yakınlarında göldeki sazlık alanda başladı.
Dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Bölgeye jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gölün kuruyan kesimlerinin zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere müdahale edemedi.
Bir süre sonra sönen yangında, yaklaşık 10 dönümlük sazlık alan zarar gördü.