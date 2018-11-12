Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu!

12.11.2018 - 12:05 | Güncelleme:

Manken Tuğçe Aral, sosyal medya hesabından paylaştığı Jennifer Lopez pozuyla, takipçilerini kendine hayran bıraktı. Aral'ın pozlarına beğeni yağdı

  • 1 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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    Instagram hesabından Jennifer Lopez'in geçtiğimiz günlerde verdiği pozun aynısını veren Tuğçe Aral, takipçilerinden büyük ilgi gördü.

  • 2 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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    Aral, pozuyla  takipçilerini kendine hayran bıraktı.

  • 3 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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    Oktay Seven imzalı elbisesi ile sosyal medyayı sallayan Tuğçe Aral'ın bir takipçisi paylaşıma, "Gerçekten müthiş bir fizik, elbiseyi çok iyi taşımışsınız" dedi.

  • 4 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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    Başka bir takipçisi ise, "Allah'ım bu nasıl bir güzellik." yorumunu yaptı.

  • 5 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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    Jennifer Lopez'in o pozu...

  • 6 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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    BACAKLARINA SİGORTA YAPTIRMIŞTI

    Verdiği birbirinden cesur pozlarla Instagram'ı sallayan Tuğçe Aral, Türkiye'nin en uzun bacaklı unvanını korumak için bacaklarını sigortalatmıştı.

  • 7 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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    1.17 cm uzunluğundaki bacaklarına nazar değmesinden çok korkan güzel model Tuğçe Aral, "Bu ara nazardan o kadar çok korkuyorum ki... Çünkü insanların çok dikkatini çekiyor. Ben de önlem almak için bacaklarımı sigortalattım" şeklinde konuşmuştu.

  • 8 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 9 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 10 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 18 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 19 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 20 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 21 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 22 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 23 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 24 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 25 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 26 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 27 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 28 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 29 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 30 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 31 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 32 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 33 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
    33 | 37
  • 34 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 35 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 36 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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  • 37 Manken Tuğçe Aral'dan Jennifer Lopez pozu! Tuğçe Aral kimdir? - Magazin haberleri
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