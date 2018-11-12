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1.17 cm uzunluğundaki bacaklarına nazar değmesinden çok korkan güzel model Tuğçe Aral, "Bu ara nazardan o kadar çok korkuyorum ki... Çünkü insanların çok dikkatini çekiyor. Ben de önlem almak için bacaklarımı sigortalattım" şeklinde konuşmuştu.