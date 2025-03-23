Marco Rossi: Türk Milli Takımı çok iyi bir takım

UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Türkiye'ye 3-0 mağlup olan Macaristan'ın teknik direktörü Marco Rossi, yenilgiyi hak ettiklerini söyledi.

Puskas Arena'da oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulanan Rossi, "Konsantrasyonumuz hiç yoktu, bu kabul edilemez. Yenilgiyi hak ettik." dedi.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI EN ÜST DÜZEY TAKIMLARDAN BİRİ"

Türkiye karşısında aldıkları iki yenilginin, Dünya Kupası eleme maçları öncesinde morallerini bozmaması gerektiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, "Aramızda gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Dört defansla oynadık, teknik direktör olarak her sorumluluğu alıyorum. B Ligi’ne düşmemek için elimizden geleni yaptık. Maalesef bazı oyuncularımızı oynatamadık. İstanbul’da da aynı sorunları yaşadık. Bu şartlarda Türkiye'ye iki kez yenildik. Farklı taktikler ortaya koymaya çalıştık ama bazı konularda istediklerimizi maalesef yapamadık. Eleştiri yaparken her zaman rakibimizin gücü ve yeteneğine de bakın. Türk Milli Takımı çok iyi bir takım. Türk Milli Takımı en üst düzey takımlardan biri. Çok iyi bir kaliteye sahip. Sadece oyuncuları da değil teknik direktörü de çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.