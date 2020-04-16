İHA

Mardin'de akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Işıkyaka köyünde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, amca çocukları arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sokakta yaşanan sözlü tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mardin ve Kızıltepe hastanelerine kaldırıldı. Kavgaya karışan 10 kişi ise gözaltına alındı.

Köyde geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.