Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Mardin'de, Van'da ve Kastamonu'da okullara kar tatili

        Mardin'de, Van'da ve Kastamonu'da okullara kar tatili

        Mardin'de, Van'da, Kastamonu'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Ayrıca Mardin Artuklu Üniversitesi'nde ve Dicle Üniversitesi'nde okullar tatil edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 18:46 Güncelleme: 29.12.2025 - 20:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 ilde okullara kar tatili
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda, buzlanma ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

        Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. İl genelinde kar yağışı nedeniyle bugün de eğitime ara verilmişti.

        REKLAM

        MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ'NDE DE TATİL

        Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda üniversitenin tüm yerleşkelerinde 30 ve 31 Aralık tarihlerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

        Açıklamada, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        VAN'DA DA OKULLARA KAR TATİLİ

        Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi.

        Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 30 Aralık Salı günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NE YARIN DA TATİL

        Dicle Üniversitesinde, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi.

        Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle yarın da üniversitede eğitim öğretime faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada, yarın yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı ifade edilerek, engelli ve hamile personelin de 30 Aralık Salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        KASTAMONU

        Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi.

        Açıklamanın devamında "30 Aralık Salı günü ilimiz merkezinde örgün ve yaygın, resmi ve özel tüm okullarımızda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi yer aldı.

        Eğitim öğretime ara verilen yerlerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme kaza

        Bolu Dağı Tüneli çıkışında zincirleme trafik kaza meydana geldi 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        TFF'den bahis soruşturması kapmasında 428 yeni sevk!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        3 polisin şehit olduğu hain saldırıda yeni ayrıntılar!
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        "Ukrayna Putin'in konutunu hedef almayı denedi"
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Okan Karacan etkin pişmanlıktan faydalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Beşiktaş'tan 3 isim için yoğun mesai!
        Ebu Ubeyde hayatını kaybetti
        Ebu Ubeyde hayatını kaybetti
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        BES'te devlet katkısı oranı azalıyor
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları