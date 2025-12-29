Mardin'de, Van'da ve Kastamonu'da okullara kar tatili

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Meteorolojik değerlendirmeler sonucunda, buzlanma ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda ildeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokuluna ve kreşlere giden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. İl genelinde kar yağışı nedeniyle bugün de eğitime ara verilmişti.

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ'NDE DE TATİL

Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Mardin Artuklu Üniversitesi Senatosunun aldığı karar doğrultusunda üniversitenin tüm yerleşkelerinde 30 ve 31 Aralık tarihlerinde eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

VAN'DA DA OKULLARA KAR TATİLİ

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile yapılan değerlendirmeye göre kentte kar yağışının etkisini sürdüreceği belirtildi. Yoğun kar, buzlanma ve sis nedeniyle 30 Aralık Salı günü il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildiği bildirilen açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile 0-6 yaş çocuğu olan ebeveynlerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. DİCLE ÜNİVERSİTESİ'NE YARIN DA TATİL Dicle Üniversitesinde, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi. Üniversitenin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı, buzlanma ve don olayları nedeniyle yarın da üniversitede eğitim öğretime faaliyetlerine ara verildiği belirtildi. Açıklamada, yarın yapılacak sınavların da ilgili akademik birim kurullarınca ileri tarihte yapılmasının planlanacağı ifade edilerek, engelli ve hamile personelin de 30 Aralık Salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi. KASTAMONU Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma oluştuğu belirtildi.