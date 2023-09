Mardin´de Avrupa Spor Haftası ekinlikleri düzenlendi Mardin'de `Avrupa Spor Haftası´ kapsamında çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikte, alana kurulan oyun alanlarında basketbol, futbol, trambolin, halat çekme, ok atma gibi oyunlar oynandı.

Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında 'Aktif Ol (Be Active)' sloganı ile Avrupa çapında düzenlenen Avrupa Spor Haftası, Mardin´in tarihi Artuklu ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Etkinlikte, Cumhuriyet Meydanı'na kurulan oyun alanlarında basketbol, futbol, trambolin, halat çekme, ok atma gibi branşlarda karşılaşmalar oynandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı ve Herkes İçin Spor (HİS) Federasyonu koordinasyonuyla düzenlenen etkinliğin açılış töreni, tarihi 1´inci Cadde üzerinde bulunan Cumhuriyet Meydanı´nda yapıldı. Açılışa Vali Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, vali yardımcıları, kaymakamlar ve öğrenciler katıldı.

"SPORUN GELİŞMESİ VE SPORCULARIMIZIN DAHA BAŞARILI OLABİLMESİ İÇİN GAYRET EDECEĞİZ"

Burada konuşan Vali Tuncay Akkoyun, Avrupa Spor Haftası´nın geleneksel olarak düzenlenen, çok sayıda farklı spor aktiviteleriyle her yaştan bireyi bir araya getirerek hareket bilincini artıran önemli bir proje olduğunu ifade ederek, "Her yıl bu kapsamda, çeşitli spor etkinlikleri düzenlenerek farkındalık oluşturuyoruz. Bu yıl da ilimizde, çeşitli spor etkinlikleri düzenleyerek, spor kültürünün tabana yayılmasına katkı sağlıyoruz. Mardin'imizde tarımdan sanayiye, enerjiden ulaşıma, eğitimden sağlığa, kültür, sanat ve spor dahil her bir alanda şehrimizin daha da gelişmesi ve kalkınması için gayret ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Ben buradan gençlerimize, velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize seslenmek istiyorum; buraları ziyadesiyle kullanın. Yine Mardin´imizde 69 bin lisanslı sporcumuz bulunmaktadır. 304 antrenörümüz sporcularımıza, gençlerimize hizmet vermektedir. Bunlar çok önemli rakamlar. 69 bin lisanlı sporcunun ne kadar büyük bir sayı olduğunu hepimiz takdir edeceğiz. Tabi bu sayı bizim için yeterli değildir, bu sayıyı daha da artıracağız. Mardin´de sporun gelişmesi ve sporcularımızın daha başarılı olabilmesi için var gücümüzle çalışmaya gayret edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ise Mardin´in spor şehri olması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek herkesi 7 gün 24 saat açık olan spor tesislerine davet etti.