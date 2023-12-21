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        Mardinliler, yılın en uzun gecesini, dünyanın en uzun adamıyla kutladı

        MARDİN´de, `dünyanın en uzun boylu adamı´ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2 metre 51 santimetre boyundaki Sultan Kösen´in katıldığı etkinlikle, yılın en uzun gecesi kutlandı. Etkinlikte konuşan Kösen, "Yarından sonra geceler kısalacak, ama ben hep uzun kalacağım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 20:34 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:35
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        Mardinliler, yılın en uzun gecesini, dünyanın en uzun adamıyla kutladı
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        MARDİN´de, `dünyanın en uzun boylu adamı´ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2 metre 51 santimetre boyundaki Sultan Kösen´in katıldığı etkinlikle, yılın en uzun gecesi kutlandı. Etkinlikte konuşan Kösen, "Yarından sonra geceler kısalacak, ama ben hep uzun kalacağım" dedi.

        Türkiye'ye en uzun gecesi 15 saat 6 dakika ile kuzeyde Sinop'ta, en kısa gece ise 14 saat ile güneyde Hatay´da yaşandı. Mardin´de bir AVM´de de, 21 Aralık'ta yılın en uzun gecesi nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan `dünyanın en uzun boylu adamı´ olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 2 metre 51 santimetre boyundaki Sultan Kösen, Mardinlilerle buluştu. Yoğun ilgiyle karşılaşan Kösen´i görenler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

        `ÜLKEMİ VE MARDİN'İ DÜNYAYA TANITMAYA, İNSANLARA ADINI EZBERLETMEYE ÇALIŞIYORUZ´

        Kendisini bütün dünyanın tanıdığını belirten Kösen, Türkiye´yi ve Mardin´i dünyaya tanıtmak istediğini ifade ederek, "Dünyanın en uzun insanı olarak bugün, en uzun gecenin konuğuyuz. Bir sürü insan var ve ben farklı olduğum için dünyadaki bütün ilgi benim üstümde. Çok programlara gittim ve ben ayağa kalkınca program bitiyor. Oradaki bütün ilgi bana yöneliyor. Bunun için ben çok mutluyum. Ülkemi, Türkiye'yi Mardin'i dünyaya tanıtmaya, insanlara adını ezberletmeye çalışıyoruz. Bu da bizim için bir iş yani onur verici bir iş. Menajerim Veysi Bora'ya söylüyorum. Biz bütün dünyayı gezdik, ama Mardin'i yeterince gezmedik. Ülkemizi ve Mardin´imizi gezemedik. İnsanlar daha bizi bilmiyor. Her gün binlerce sosyal medya mesajı alıyorum. 'Abi seni nerede görebiliriz, nasıl seninle tanışabiliriz' diye. İşte bugün bu program buna da vesile oldu" dedi.

        `2024 YILI BİZİM YILIMIZ OLACAK´

        Yeni yılda, Türkiye´yi tanıtmak için İtalya´ya gideceğini belirten Kösen, "En uzun gecedeki dileğim inşallah güzel bir gece olur. Hem bizim, hem Mardin için. İnşallah mutlu geceler bitmez. Herkes mutlu bir gece geçirsin huzur, barış ortamında inşallah güzel olur. 2024'e girmeye sayılı günler kaldı. Ben kendi adıma çok heyecanlıyım. 2024 çok güzel bir yıl olacak. Bizim yılımız olacak. 2024 Ocak ayında ülkemi tanıtmaya İtalya'ya gidiyoruz. Bugün yılın en uzun gecesi, yarından sonra geceler kısalacak ama ben hep böyle uzun kalacağım" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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