Mardin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı 8 Mart Mahallesi'nde M.A.Ç. (21) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki R.K'ye çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ve R.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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