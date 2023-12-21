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        Mardin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:41
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        Mardin'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı 8 Mart Mahallesi'nde M.A.Ç. (21) yönetimindeki motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki R.K'ye çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü ve R.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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