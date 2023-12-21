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        Dünyanın en uzun adamı Sultan, Mardin'de en uzun gecede hayranları ile buluştu

        Mardin'de yaşayan, 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Sultan Kösen, bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:28
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        Dünyanın en uzun adamı Sultan, Mardin'de en uzun gecede hayranları ile buluştu
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        Mardin'de yaşayan, 2 metre 51 santimetre boyuyla "dünyanın en uzun boylu adamı" unvanına sahip Sultan Kösen, bir alışveriş merkezinde hayranlarıyla bir araya geldi

        Derik ilçesine bağlı Dede köyünde yaşamını sürdüren, boyunun yanı sıra 27,5 santimetre uzunluğundaki el ve 36,5 santimetrelik ayaklarıyla da 2009'da Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "dev adam" Kösen, yılın en uzun gecesi dolayısıyla kentte bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliğe katıldı.

        Kösen, menajeri Mehmet Veysi Bora ile katıldığı etkinlikte hayranları ile sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

        - "İnşallah ben hep böyle uzun kalırım"

        Etkinlikte, gazetecilere açıklamada bulunan Kösen, boyunun yanı sıra el ve ayaklarının ölçüsüyle de dünyanın yaşayan en uzun insanı unvanını sürdürdüğünü söyledi.

        Bugüne kadar 129 ülkeyi gezdiğini ve gittiği her ülkede ilgiyle karşılandığını ifade eden Kösen, şunları söyledi:

        "Dünyada 7 milyardan fazla insan var. Ben farklı olduğum için dünyadaki bütün ilgi benim üstümde, bunun için çok mutluyum. Ülkemi, Mardin'i dünyaya tanıtmaya, insanlara adını ezberletmeye çalışıyoruz. Bu da bizim için onur verici bir iş. Dileğim herkes huzur ve barış ortamında mutlu bir gece geçirsin. Bugün yılın en uzun gecesi, yarından sonra geceler kısalacak ama inşallah ben hep böyle uzun kalırım. 2024'e girmeye sayılı günler kaldı, kendi adıma çok heyecanlıyım. 2024 çok güzel bir yıl olacak, bizim yılımız olacak."

        Kösen, yeni yılın ilk ayında İtalya'ya giderek bir televizyon programına konuk olacağını, ülkesini orada da en güzel şekilde temsil edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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