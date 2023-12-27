Sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Zeynep, öldü
MARDİN'de, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Zeynep Gül Kuşçu (31), hayatını kaybetti.
MARDİN'de, sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Zeynep Gül Kuşçu (31), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi´nde meydana geldi. Gençlik Sokak´ta yürüyen Zeynep Gül Kuşçu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde başından vurulan Zeynep Gül Kuşçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Zeynep'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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